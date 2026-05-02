Семак об игре Дурана за «Зенит»: «Прекрасно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего Джона Дурана в этом сезоне.

— Как вам Джон Дуран в этом сезоне?

— Дуран — прекрасно, — сказал Семак «СЭ».

Нападающий сыграл за клуб 9 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. «Зенит» арендовал Дурана у «Аль-Насра» до конца сезона-2025/26.

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