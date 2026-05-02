Семак: «Соболев — умница. У него есть трудолюбие, которое конвертировалось в голы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего команды Александра Соболева. В 28-м туре РПЛ с ЦСКА (3:1) он отметился голом.

— Нино сравнил Соболева и с Холанном. Что скажете по этому поводу?

— Он — умница, забил хороший мяч. Раньше он не забивал, но у него есть трудолюбие, которое конвертировалось в голы. У многих игроков бывает, что не идет, но он старается.

— Готов ли клуб усиливаться молодыми и давать им больше шансов?

— Игроки должны соответствовать целям клуба, мы не можем наигрывать человека два-три года. Всем хочется, чтобы появлялось больше молодых. Это процесс не в количестве, а в качестве. Работа академии — количество игроков, которые выходят в профессиональный футбол. Каждый пытается делать максимум.

«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном».

В 29-м туре РПЛ «Зенит» 10 мая примет «Сочи».

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