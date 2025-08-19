Источник: «Галатасарай» интересуется Кисляком

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может продолжить карьеру в Турции, сообщает Takvim со ссылкой на Fotomac.

По сведениям источника, на 20-летнего россиянина претендует «Галатасарай». Руководство турецкого клуба готовит предложение по игроку.

В текущем сезоне Кисляк провел 5 матчей, в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи.