Газизов обратился к игрокам махачкалинского «Динамо»: «Страсти нет, сердца нет»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов обратился к игрокам команды после поражения в матче 5-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:2).

«Футбол — это страсть. Это желание выиграть, выгрызти. Вроде смотришь, проиграли 0:2 и все. А страсти нет, сердца нет. Если сердца не будет, мы не выиграем. И пока мы эту страсть не возьмем где-то... Все в ваших сердцах, ногах, руках. Так не пойдет. Такая красивая игра никому не нужна. Никто не скажет, что мы плохо играли. «Так красиво играли, но 0:2 проиграли». Я крови ни у кого не вижу, вы все красивые. Пока крови не будет, побед не будет», — сказал Газизов в раздевалке.

На 36-й минуте гол защитника махачкалинцев Мохаммеда Аззи был отменен из-за игры рукой у хавбека гостей Хуссема Мрезига.

«Пари НН» прервал серию из четырех поражений в РПЛ. Нижегородцы набрали 3 очка и занимают 15-е место в таблице чемпионата России. «Динамо» с 5 очками — на 12-й строчке.