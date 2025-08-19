Титов — о ничьей «Спартака» с «Зенитом»: «Опять поверили, что должны взять три очка «на автомате»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался об игре красно-белых в текущем сезоне.

— Егор Ильич, как вам текущие результаты «Спартака»?

— Хотелось бы, чтобы команда шла выше в таблице. Нынешнее положение не устраивает всех. Станкович сталкивается с давлением, но нужно понимать, что «Спартак» есть «Спартак». Уверен, подобное он видел в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше».

На сегодняшний день «Спартак» нельзя назвать одним из лидеров чемпионата. Гегемоном долгое время был «Зенит», но и с ним уже можно играть. Могли их побеждать — тем более питерцы остались в меньшинстве.

Но опять поверили, что должны взять три очка «на автомате». Еще и Соболев забил, свой. Помним, как нам забивал и Артем Дзюба. Есть фактор бывших игроков, который в очередной раз подтвердился.

«Спартак» (5 очков) занимает 13-е место в РПЛ после 5 туров. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.