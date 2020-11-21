Киркоров познакомился с Джикией и поздравил его с днем рождения
Российский певец Филипп Киркоров поздравил защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 27 лет.
Киркоров выложил совместный снимок с футболистом, сделанный на стадионе «Открытие Арена» перед матчем «Спартак» — «Динамо».
— С днеем рождения, Георгий! Рад знакомству, Капитан! Пусть удача и победы сопутствуют тебе и твоеи? команде! Желаю отменного здоровья, достижения спортивных целеи? и с каждым матчем доказывать безупречность своего мастерства и таланта, — написал Киркоров в Instagram.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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