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Киркоров познакомился с Джикией и поздравил его с днем рождения

18:42
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Российский певец Филипп Киркоров поздравил защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикию с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 27 лет.

Киркоров выложил совместный снимок с футболистом, сделанный на стадионе «Открытие Арена» перед матчем «Спартак» — «Динамо».

— С днеем рождения, Георгий! Рад знакомству, Капитан! Пусть удача и победы сопутствуют тебе и твоеи? команде! Желаю отменного здоровья, достижения спортивных целеи? и с каждым матчем доказывать безупречность своего мастерства и таланта, — написал Киркоров в Instagram.

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