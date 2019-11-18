Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» заявил, что своими успехами хочет порадовать своего отца Александра Новикова, рекордсмена по матчам за команду.

— К детям известных родителей особое внимание. Чувствовали какое-то давление по этому поводу?

— Я не обращал внимание на посторонние разговоры. Просто получал радость от игры в футбол. К тому же многое получалось — во всех командах был лидером, вызывался в юношеские сборные, затем в молодежную, был капитаном, в раннем возрасте попал в основу. Противопоставлений в каком-то негативном ключе не припомню. Это сейчас уже задумываюсь на этот счет. Но если это и давление, то приятное. Все-таки отец — легенда «Динамо», многого добился в жизни, так что сравнение с таким человеком — это честь. Папа для меня большой авторитет, я пытаюсь приблизиться к его достижениям. А желание порадовать отца — дополнительный стимул. Я не должен его подвести. Если что-то делать, то хорошо, ни в коем случае не опускаясь ниже определенного уровня. Это держит в тонусе. Отец всю жизнь прославлял нашу фамилию, не имею права расслабиться. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.