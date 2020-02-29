Кирилл Новиков: «У «Спартака» медленные защитники. Рассчитывали на это»
19:19
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков — о поражении от «Спартака» (0:2) в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России. Игра прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
— Разочарованы результатом. Но я не могу предъявить претензии игрокам — они выложились на 200 процентов. «Спартак» реализовал моменты, мы — нет. Выпустить Комличенко раньше? Нет, мы рассчитывали на скоростных нападающих, потому что у «Спартака» медленные защитники. Думали, они подустанут, и Николай за счет мощи и других качеств может это использовать. В принципе получилось. Если бы Комличенко реализовал моменты, говорили бы о том, что все сделали правильно. (Дмитрий Зеленов)
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