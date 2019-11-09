Кирилл Новиков: «Турбин хорошо справился со своей работой»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России против «Рубина» (1:0).

— Мы довольны победой. Рады, что удалось ее одержать при достаточно хорошей и качественной игре, — приводит слова тренера официальный сайт «Динамо». — Сам матч я бы разделил на две части — до нашего удаления и после. Если до удаления Ордеца мы показывали хороший футбол, атаковали, создали большое количество голевых моментов, а первый тайм так вообще прошел с нашим глобальным преимуществом, то после удаления у нас Казань перехватила инициативу. К сожалению, в первой половине встречи мы не смогли увеличить счет. После удаления пришлось тяжело. «Рубин» усилил давление, неплохо атаковал, но при этом с созданием голевых моментов у казанцев возникали сложности. Победа заслуженная, достаточно хорошая. Двигаемся дальше.

— Как вы прокомментируете момент с нарушением правил Зуева на Рыкове? Не с точки зрения судейства, а с точки зрения этики.

— Честно говоря, я не видел этот эпизод — ни в повторе, ни вживую. Поэтому не могу ничего сказать.

— Не было у вас ощущения, что второе удаление — попытка судьи уравнять составы?

— Нет, считаю, что главный арбитр провел встречу на высоком уровне. Все, что было, он грамотно определил. Поэтому у нас никаких претензий к судейству нет.

— Вы, получается, довольны судейством?

— Я думаю да. Все, что видел Евгений, он свистел. На мой взгляд, Турбин хорошо справился со своей работой. Но вообще не наша задача оценивать арбитраж. Для этого существует инспектор матча. Он и даст соответствующую оценку. А наше дело — выходить и играть.

— Как вам выход на поле после травмы Паршивлюка?

— Сергей провел только три занятия в общей группе. Физически ему тяжело выходить в стартовом составе. Но он — большой профессионал, отличный игрок. Сергей вышел на замену и то, о чем мы его просили, он сделал. И сделал качественно. Довольны его игрой.

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