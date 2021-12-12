Широков: «Динамо» не оправдало ожидания. На удивление плохой матч провели»
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.
«Динамо» не оправдало ожидания, — приводит слова Широкова «Чемпионат». — На удивление плохой матч провели. В первом тайме «Зенит» их полностью переиграл, во втором тайме у петербуржцев перестала получаться контригра. Но моментов у москвичей я не помню".
После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4543101-shirokov-dinamo-ne-opravdalo-ozhidaniya-na-udivlenie-plohoj-match.html
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