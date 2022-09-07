Клейменов войдет в новый совет директоров «Спартака», Андрей Федун — нет

Как стало известно «СЭ», Кирилл Клейменов с большой долей вероятности сохранит место в совете директоров «Спартака» после утверждения нового состава управляющего органа.

Андрей Федун, ранее также работавший в совете директоров, его покинет. Однако брат Леонида Федуна продолжит работать в качестве генерального директора ООО «СЗ «Стадион «Спартак».

22 августа «Лукойл» объявил о покупке 100 процентов акций «Спартака» и выкупе стадиона «Открытие Банк Арена». Леонид Федун вышел из состава акционеров и оставил пост председателя совета директоров красно-белых.