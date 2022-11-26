Федун рассказал о прощальном ужине с игроками «Спартака»: «Было очень трогательно!»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от прощального ужина с игроками и тренерским штабом красно-белых.

27.11.2022 | Зенит — Спартак

«Могу сказать, что было очень трогательно. Друг другу было сказано много красивых слов. Я благодарен ребятам за то, что они собрались и откликнулись на мое приглашение», — сказал Федун «СЭ».

В августе нынешнего года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.