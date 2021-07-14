Кирилл Клейменов: «Матч ТВ»? Как болельщику «Спартака», мне есть что вспомнить на эту тему»
14 июля 2021, 23:53
Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов заявил, что у него нет конфликта с представителями телеканала «Матч ТВ».
«Мое заявление про «Матч ТВ»? Я не вступал с ними ни в какую полемику и не собираюсь этого делать сейчас. Многих там я знаю лично, нам всегда есть, что обсудить. И никогда не было такого, чтобы я за свои слова не отвечал. Как болельщику «Спартака», мне есть что вспомнить на эту тему», — заявил Клейменов.
Ранее Клейменов сделал заявление о том, что на «Матч ТВ» не радуются голам красно-белых.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале отреагировала на слова Клейменова.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю