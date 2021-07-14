Кирилл Клейменов: «Матч ТВ»? Как болельщику «Спартака», мне есть что вспомнить на эту тему»

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов заявил, что у него нет конфликта с представителями телеканала «Матч ТВ».

«Мое заявление про «Матч ТВ»? Я не вступал с ними ни в какую полемику и не собираюсь этого делать сейчас. Многих там я знаю лично, нам всегда есть, что обсудить. И никогда не было такого, чтобы я за свои слова не отвечал. Как болельщику «Спартака», мне есть что вспомнить на эту тему», — заявил Клейменов.

Ранее Клейменов сделал заявление о том, что на «Матч ТВ» не радуются голам красно-белых.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале отреагировала на слова Клейменова.