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Кирилл Клейменов: «Матч ТВ»? Как болельщику «Спартака», мне есть что вспомнить на эту тему»

14 июля 2021, 23:53
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Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов заявил, что у него нет конфликта с представителями телеканала «Матч ТВ».

«Мое заявление про «Матч ТВ»? Я не вступал с ними ни в какую полемику и не собираюсь этого делать сейчас. Многих там я знаю лично, нам всегда есть, что обсудить. И никогда не было такого, чтобы я за свои слова не отвечал. Как болельщику «Спартака», мне есть что вспомнить на эту тему», — заявил Клейменов.

Ранее Клейменов сделал заявление о том, что на «Матч ТВ» не радуются голам красно-белых.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале отреагировала на слова Клейменова.

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Сергей Федоров все материалы автора

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