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Руй Витория оценил состояние игроков, которые вернулись из сборной России

14 июля 2021, 23:43
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Главный тренер «Спартака Руй Витория заявил, что постепенно подводит к играм футболистов, которые выступали в составе сборной России на Евро-2020.

«Ситуация с Георгием точно такая же, как с Зобниным и Соболевым. Они вернулись со сборной, поэтому мы постепенно внедряем их в рабочий процесс, наращиваем игровое время. Пока что не могу сказать, какая пара центральных защитников будет главной. Могу точно сказать, что нам нужны будут все игроки, а не только 11 игроков стартового состава. У нас впереди и еврокубки, и чемпионат. До декабря мы сыграем от 26 до 28 матчей. Нам нужны все. Я очень рад, что ребята полностью выкладываются на тренировках. Это очень хорошо», — заявил португальский тренера.

Напомним, Сборная России на групповом этапе Евро-2020 проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), обыграла Финляндию (1:0) и с тремя очками вылетела из турнира, заняв четвертое место в квартете В.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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