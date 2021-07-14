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Клейменов оценил популярность трансляций футбола в России

14 июля 2021, 23:59
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Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов оценил популярность телевизионных трансляций футбола.

«Я видел доли ключевых матчей Евро на российском ТВ. Показатели отличные. Там было больше 40%, это хорошие цифры. Нет сомнений, что футбол такого качества интересен аудитории. Даже без российской сборной матчи Евро привлекали интерес. Особенно это касается игр украинской команды, полуфиналов и финалов. У меня нет ощущения, что в этом смысле мы нефутбольная страна. Но болельщиков привлекает именно качественный футбол. В интервью Федуна «СЭ» многие болевые точки нашего футбола обозначены. Надо много чего сделать, чтобы футбол здесь задышал и зажил», — заявил Клейменов.

Клейменов будет курировать в «Спартаке» направление по повышению операционной эффективности и способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями.

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Сергей Федоров все материалы автора

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