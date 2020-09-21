Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по телеправам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о создании рабочей группы по ТВ-правам на Тинькофф-Чемпионат России. Сегодня состоялось заседание клубов РПЛ.

— Была создана рабочая группа по ТВ-правам. Ее возглавил Василий Кикнадзе, — сказал Медведев. (Севастиан Терлецкий)

Кикнадзе стал гендиректором «Локомотива» в конце декабря 2018 года, до этого много лет проработав на телевидении. В послужном списке журналиста и медиаменеджера — работа на ВГТРК, ОРТ, СТС, ТВЦ. Он был гендиректором и главным редактором телеканала «Спорт», который позже сменил название на «Россия-2», а также гендиректором АНО «Спортивное вещание», отвечавшей за создание национального телесигнала Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи.