РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кикнадзе возглавил рабочую группу РПЛ по телеправам

14:58
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о создании рабочей группы по ТВ-правам на Тинькофф-Чемпионат России. Сегодня состоялось заседание клубов РПЛ.

— Была создана рабочая группа по ТВ-правам. Ее возглавил Василий Кикнадзе, — сказал Медведев. (Севастиан Терлецкий)

Кикнадзе стал гендиректором «Локомотива» в конце декабря 2018 года, до этого много лет проработав на телевидении. В послужном списке журналиста и медиаменеджера — работа на ВГТРК, ОРТ, СТС, ТВЦ. Он был гендиректором и главным редактором телеканала «Спорт», который позже сменил название на «Россия-2», а также гендиректором АНО «Спортивное вещание», отвечавшей за создание национального телесигнала Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир