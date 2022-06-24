Кержаков заявил об отсутствии предложений по дальнейшей работе главным тренером

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем.

«Никаких предложений по будущему пока нет», — сказал Кержаков «СЭ».

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Команда под его руководством заняла 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

16 июня нижегородский клуб объявил об уходе Кержакова с поста главного тренера клуба. Его место занял Михаил Галактионов, который будет совмещать работу в команде и в молодежной сборной России.