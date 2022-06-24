Агент Саплинова рассказал, какие шансы у игрока остаться в «Торпедо»
Андрей Талаев, агент полузащитника Александра Саплинова, рассказал, какие шансы у футболиста остаться в «Торпедо». Ранее сообщалось, что игрок «Уфы» находится на просмотре в московском клубе.
«Пока определенности по Саплинову нет, тренируется с командой, тренер и игрок знакомятся, — цитирует «РБ Спорт» Талаева. — Гарантии дает Госбанк. «Торпедо» точно не дает никаких гарантий. Но и мы «Торпедо» ничего не обещаем».
В прошедшем сезоне 24-летний Саплинов провел в составе «Уфы» 20 матчей. Башкирский клуб в стыковых матчах проиграл «Оренбургу» по сумме двух встреч (3:4) и вылетел в ФНЛ.
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10
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11
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12
|Урал
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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