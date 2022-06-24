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Агент Саплинова рассказал, какие шансы у игрока остаться в «Торпедо»

Алексей Еремин
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Андрей Талаев, агент полузащитника Александра Саплинова, рассказал, какие шансы у футболиста остаться в «Торпедо». Ранее сообщалось, что игрок «Уфы» находится на просмотре в московском клубе.

«Пока определенности по Саплинову нет, тренируется с командой, тренер и игрок знакомятся, — цитирует «РБ Спорт» Талаева. — Гарантии дает Госбанк. «Торпедо» точно не дает никаких гарантий. Но и мы «Торпедо» ничего не обещаем».

В прошедшем сезоне 24-летний Саплинов провел в составе «Уфы» 20 матчей. Башкирский клуб в стыковых матчах проиграл «Оренбургу» по сумме двух встреч (3:4) и вылетел в ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-saplinova-torpedo-ne-daet-nikakih-garantij-no-i-my-klubu-nichego-ne-obeshhaem/
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