Бывший тренер «Динамо» Новиков рассчитывает, что Овечкин забьет «Амкалу» пару голов
Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче московского клуба против «Амкала».
«Его приглашают на матч, который будет больше как шоу, а не как официальная или товарищеская игра. Это просто шоу, к которому надо соответствующе относиться. Играют с блогерами, поэтому все просто побегают, получат удовольствие. Александру сто процентов ничего не грозит, более того, я думаю, как обычно у нас это бывает, пару голов забьет и будет доволен на этом», — сказал Новиков «СЭ».
Товарищеский матч между бело-голубыми и командой блогеров пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.
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|0
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|0
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|ЦСКА
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10
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|0
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11
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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