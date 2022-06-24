Бывший тренер «Динамо» Новиков рассчитывает, что Овечкин забьет «Амкалу» пару голов

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче московского клуба против «Амкала».

«Его приглашают на матч, который будет больше как шоу, а не как официальная или товарищеская игра. Это просто шоу, к которому надо соответствующе относиться. Играют с блогерами, поэтому все просто побегают, получат удовольствие. Александру сто процентов ничего не грозит, более того, я думаю, как обычно у нас это бывает, пару голов забьет и будет доволен на этом», — сказал Новиков «СЭ».

Товарищеский матч между бело-голубыми и командой блогеров пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.