Агкацев назвал чемпионство задачей «Краснодара» на сезон

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о задаче команды на остаток сезона-2024/25.

«Задачей является сохранение первого места в таблице. Посмотрим, сделала ли команда выводы из прошлого сезона. Надеюсь, что да. Мы будем исходить из своей игры, выходить на каждый матч с целью победить. Надеемся на чемпионство», — приводит слова Агкацева ТАСС.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков в 18 турах.