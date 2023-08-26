Кержаков — о спорном эпизоде в матче с «Уралом»: «Алип толкал мяч, а не пас давал»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков оценил победу команды над «Уралом» в матче 6-го тура РПЛ (4:0).

— Три победы подряд в рамках чемпионата. Что стало переломным моментом после сложного старта сезона?

— Потому что мы тренируемся, набрали форму, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кержакова.

— Были ли предпосылки для свободного удара в эпизоде в первом тайме с Нуралы Алипом или все было в рамках правил?

— Нет, он толкал мяч, а не пас давал, поэтому все по правилам.

После матча 6-го тура «Зенит» набрал 13 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с таким же количеством очков занимает третью позицию. В 7-м туре сине-бело-голубые сыграют с ЦСКА, а екатеринбургский клуб встретится с «Ахматом».