Кержаков назвал тройку лучших футболистов РПЛ-2019/20

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в прямом эфире Instagram «СЭ» заявил, что тремя лучшими игроками нынешнего сезона в премьер-лиге являются хавбек «Ростова» Роман Еременко, форвард петербуржцев Артем Дзюба и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

— Тройка лучших игроков? Еременко, Дзюба, Бакаев. Не знаю, как их правильно расставить. Дзюба — лидер «Зенита». Он забивает достаточно много и ассистирует. Еременко — креативный футболист. Он всегда хорош. Бакаев — молодой талантливый игрок — лидер «Спартака».

Почему не назвал Крыховяка? Да, он тащит «Локомотив». Не назвал его, но мне хотелось, чтобы были другие. Он тягач «Локо», который может взять на себя игру и забить гол.