Кечинов высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Динамо»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура РПЛ, в котором красно-белые примут «Динамо».

«У «Спартака» много игроков, которые могут сделать результат. Другое дело — сделают они или нет. Кого я имею в виду? Соболев, Игнатов, Зиньковский. Можно много футболистов назвать», — приводит слова Кечинова Vprognoze.ru.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.