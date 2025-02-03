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Сегодня, 17:05

Кечинов: «Переживать за свое место в воротах Максименко абсолютно не надо»

Сергей Ярошенко
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, стоит ли Александру Максименко переживать за свое место в воротах после подписания красно-белыми голкипера ЦСКА Ильи Помазуна.

— Переживать на свое место в основном составе Александру Максименко абсолютно не надо, но конкуренция нужна любому игроку. Потому что без конкуренции он не растет, не прогрессирует, а успокаивается и теряет вот эту мотивацию. И отсюда начинается регресс. После ухода Селихова в любом случае «Спартаку» надо было найти хорошего вратаря, который бы составил конкуренцию Максименко.

— То есть, оцениваете такую покупку позитивно?

— Да, Помазун — хороший вратарь, я видел его матчи и за ЦСКА, и за «Урал», он выручал. Фактурный. Надеюсь, что если что-то, не дай бог, случится с Максименко, Илья займет место в воротах, и мы не заметим потерю нашего основного голкипера, — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

2 февраля «Спартак» объявил о заключении контракта с 28-летним голкипером на 2,5 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Максименко
Валерий Кечинов
Илья Помазун
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
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