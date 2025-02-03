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Сегодня, 16:36

В Госдуме не исключили возвращение Квинси Промеса в Россию

Сергей Ярошенко
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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в «Спартак» и Россию.

«Скандалы вокруг Промеса не утихают до сих пор, начудил человек в Нидерландах. Если он действительно хочет вернуться в Россию, ему сначала нужно уладить все юридические вопросы по своему выезду и пересечению границ. Затем узнать, насколько он нужен «Спартаку». Думаю, клубу не нужна скандальная репутация. Любому клубу нужна надежность и уверенность в своих игроках и репутации. Но если Промес решит все юридические вопросы, договорится с руководством «Спартака», с товарищами по команде, то почему бы и нет? Он мог бы вернуться в Россию», — цитирует Свищева «ВсеПроСпорт».

Форвард выступал за «Спартак» в периоды с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024 года футболиста задержали в ОАЭ, где он находился на сборах с красно-белыми. Игрок попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Из-за задержания Промес не смог улететь в Москву вместе с командой.

В марте 2024 года прокуратура Нидерландов затребовала экстрадировать футболиста из-за дел о контрабанде наркотиков и ножевом нападении на двоюродного брата, по которым игрок признан виновным.

В июле 2024 года «Спартак» объявил о завершении действия контракта Промеса, в сентябре футболист подписал контракт с «Юнайтед» из ОАЭ.

В начале января 2025 года «СЭ» сообщал, что Промес может получить разрешение на выезд из ОАЭ в феврале.

Источник: ВсеПроСпорт
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Свищев
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