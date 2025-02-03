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Сегодня, 17:13

Агент Тикнизяна: «Мы в диалоге с «Локомотивом» по новому контракту»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем 25-летнего игрока.

Ранее в «Леганесе» сообщили «СЭ», что не смогли позволить себе покупку 25-летнего армянина.

— В «Леганесе» подтвердили интерес к Тикнизяну в СМИ. Более подробную информацию лучше узнать у «Локомотива», — начал агент.

— Велись ли параллельно с этим переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта с Тикнизяном?

— Мы в диалоге с «Локомотивом» по новому контракту. И это не зависело от переговоров с «Леганесом». Но общение с «Локомотивом» по новому соглашению Наира были в декабре прошлого года.

— А когда появился вариант с «Леганесом»?

— Это лучше спросить у руководства «Локомотива», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 22 матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Наир Тикнизян
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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