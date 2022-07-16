Прощание с Георгием Ярцевым состоится в академии «Спартака» 19 июля

Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мирзоян сообщил, что прощание с бывшим главным тренером красно-белых и сборной России Георгием Ярцевым состоится 19 июля в академии клуба.

Ярцев умер вчера, 15 июля в возрасте 74 лет.

«Прощание состоится во вторник в академии «Спартака», — приводит ТАСС слова Мирзояна.

Ярцев начал футбольную карьеру в костромском «Спартаке», позже играл за «Искру», ЦСКА, «Гомсельмаш», «Спартак», «Локомотив» и «Москвич». В составе «Спартака» стал чемпионом СССР в 1979 году. За сборную СССР провел пять матчей.

После завершения игровой карьеры Ярцев стал тренером и работал в «Красной Пресне», «Спартаке», «Динамо», «Роторе», «Торпедо» и «Милсами» (Молдавия). Под его руководством «Спартак» в 1996-м стал чемпионом России, также Ярцев входил в штаб команды в чемпионских сезонах 1994, 1997, 1998 (до июня). С 2003 по 2005 год специалист тренировал сборную России и вывел команду на Евро-2004. Последнее место работы Ярцева — «Тамбов», где с 2016 по 2021 год он занимал должность генерального директора.