КДК запретил бывшим руководителям «Химок» Оленеву и Брехову заниматься футбольной деятельностью

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что бывшему генеральному директору «Химок» Николаю Оленеву запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение двух лет, а экс-руководитель клуба Дмитрий Брехов отстранен от футбольной деятельности на два года, один из которых — условно.

— За совершение недобросовестных действий в руководстве «Химок», которые привели к утрате профессионального статуса клуба по неспортивным причинам. Решение по Оленеву — запретить любую футбольную деятельность на два года. Решение по Брехову — запретить любую футбольную деятельность на два года, один из которых — условно. Испытательный срок для Брехова — два года.

Ранее КДК РФС пожизненно отстранил бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности за «недобросовестные и неразумные решения, которые привели к утрате клубом профессионального статуса».

9 сентября Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом из-за долга, составляющего более чем 448 миллионов рублей.