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КДК запретил бывшим руководителям «Химок» Оленеву и Брехову заниматься футбольной деятельностью

Александр Абустин
корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что бывшему генеральному директору «Химок» Николаю Оленеву запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение двух лет, а экс-руководитель клуба Дмитрий Брехов отстранен от футбольной деятельности на два года, один из которых — условно.

— За совершение недобросовестных действий в руководстве «Химок», которые привели к утрате профессионального статуса клуба по неспортивным причинам. Решение по Оленеву — запретить любую футбольную деятельность на два года. Решение по Брехову — запретить любую футбольную деятельность на два года, один из которых — условно. Испытательный срок для Брехова — два года.

Ранее КДК РФС пожизненно отстранил бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова от футбольной деятельности за «недобросовестные и неразумные решения, которые привели к утрате клубом профессионального статуса».

9 сентября Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом из-за долга, составляющего более чем 448 миллионов рублей.

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Футбол
РПЛ
ФК Химки
Артур Григорьянц
Николай Оленев
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РПЛ: матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится в Самаре

КДК РФС оштрафовал «Краснодар» и «Спартак» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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