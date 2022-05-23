КДК РФС рассмотрит задержку матча «Химки» — «Спартак» по вине гостей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке ближайшего заседания комитета.

«Рассмотрим скандирование ненормативной лексики и использование пиротехники со стороны болельщиков «Крыльев Советов». Со стороны болельщиков «Локомотива» также рассмотрим скандирование ненормативной лексики. В матче ЦСКА — «Ростов» болельщики ЦСКА также скандировали ненормативную лексику. Рассмотрим несогласованный баннер со стороны болельщиков «Нижнего Новгорода» и «Зенита», выход Кержакова за пределы технической зоны. Со стороны болельщиков «Зенита» рассмотрим использование пиротехнических изделий и скандирование ненормативной лексики», — сказал Григорьянц «СЭ».

Также Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрена задержка матча «Химки» — «Спартак» (2:1).

«Болельщики «Химок» скандировали ненормативную лексику. Со стороны «Спартака» рассмотрим задержку начала матча на три минуты по вине команды гостей», — добавил Григорьянц.