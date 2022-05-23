Экс-капитан «Спартака-2» Дьяков отреагировал на новость о закрытии второй команды

Бывший капитан «Спартака-2» Виталий Дьяков рассказал, что думает о закрытии второй команды московского клуба из-за нехватки финансирования.

«Я не думаю, что закрытие «Спартака-2» пойдет на пользу «Спартаку». «Двойка» — это команда молодых ребят, которые переросли молодежное первенство или выпустились из академии, но пока не дотягивают до основы. Чтоб не кататься по арендам непонятно куда, они играли в «Спартаке-2». «Двойка» — это в любом случае «Спартак», ты был в системе этого клуба, и в любой момент тебя могли вызвать в основу. Литвинов, Маркитесов, Оганесян, Денисов прошли «Спартак-2» и попали в основу. Будь они где-то в арендах, скорее всего, этого бы не случилось», — цитирует Дьякова Sport24.

Он также заявил, что вместо закрытия второй команды «Спартак» мог бы экономить на покупке легионеров. По мнению Дьякова, в московском клубе необоснованно много платят неквалифицированным иностранным игрокам.

Сегодня, 23 мая, стало известно, что «Спартак-2» закрыт в целях сокращения расходов бюджета московского клуба. Клуб не выступит в ФНЛ в следующем сезоне.