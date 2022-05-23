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Сегодня, 13:26

Полузащитник «Динамо» Лесовой вызван на заседание КДК РФС

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Сочи» (1:5).

«Болельщики «Динамо» скандировали ненормативную лексику, также было массовое выбегание на поле. Рассмотрим удаление Лесового, футболист вызван на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Во втором тайме матча «Динамо» — «Сочи» бело-голубые остались в меньшинстве — на 57-й минуте судья Владимир Москалев после просмотра ВАР показал красную карточку Даниилу Лесовому за грубую подножку.

Даниил Лесовой
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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