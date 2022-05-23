Полузащитник «Динамо» Лесовой вызван на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по матчу 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Динамо» и «Сочи» (1:5).

«Болельщики «Динамо» скандировали ненормативную лексику, также было массовое выбегание на поле. Рассмотрим удаление Лесового, футболист вызван на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Во втором тайме матча «Динамо» — «Сочи» бело-голубые остались в меньшинстве — на 57-й минуте судья Владимир Москалев после просмотра ВАР показал красную карточку Даниилу Лесовому за грубую подножку.