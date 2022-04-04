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«Спартак» закончил 2021 год с убытком в 881 миллион рублей

Виктория Кравченко
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Чистый убыток «Спартака» по итогам 2021 года сократился до 881 миллиона рублей (54,3 процента), это следует из финансовой отчетности клуба.

В 2020-м году чистый убыток «Спартака» составил 1,93 миллиарда рублей. Таким образом, выручка красно-белых выросла на 63 процента — до 7,9 миллиарда рублей. По итогам 2020-го года данный показатель составлял 4,8 миллиарда рублей.

На 10 процентов выросли коммерческие расходы клуба — до 54 миллионов рублей. Прочие расходы «Спартака» превысили 2,4 миллиарда рублей.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял 2-е место в чемпионате России.

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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
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13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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П
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Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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И К Ж
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Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

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Краснодар

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