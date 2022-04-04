«Спартак» закончил 2021 год с убытком в 881 миллион рублей

Чистый убыток «Спартака» по итогам 2021 года сократился до 881 миллиона рублей (54,3 процента), это следует из финансовой отчетности клуба.

В 2020-м году чистый убыток «Спартака» составил 1,93 миллиарда рублей. Таким образом, выручка красно-белых выросла на 63 процента — до 7,9 миллиарда рублей. По итогам 2020-го года данный показатель составлял 4,8 миллиарда рублей.

На 10 процентов выросли коммерческие расходы клуба — до 54 миллионов рублей. Прочие расходы «Спартака» превысили 2,4 миллиарда рублей.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял 2-е место в чемпионате России.