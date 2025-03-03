КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков «Факела» в адрес арбитра

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке дня заседания по итогам 19-го тура РПЛ «Химки» — «Факел» (1:0).

«По итогу матча «Химки» — «Факел» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера гостей Дмитрия Пятибратова и тренера по работе с вратарями Александра Чихрадзе. И рассмотрим оскорбительные выражения болельщиков воронежцев в адрес арбитров: «Судья — позор российского футбола» и еще одно скандирование», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Факел» после 19-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.