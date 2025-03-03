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Андреев — о Солари: «Нравится, что он рискует, а не осторожничает»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» высоко оценил потенциал новичка «Спартака» — полузащитника Пабло Солари.

— Про Солари вы вообще высказывались в восторженных тонах.

— Я его по работе смотрел, еще когда они вместе с Барко выступали за «Ривер Плейт». Мне нравятся футболисты, которые в ситуациях, когда по идее можно сыграть более прагматично, рискуют, обостряют, лезут вперед, постоянно создают сложности защитникам. Вот Солари как раз такой.

— Вы его даже зверюгой назвали.

— Это, наверное, уже журналисты немного приукрасили (смеется). Просто в эпизодах, где можно сохранить мяч, отпасовать назад или поперек, Солари все равно за счет дриблинга, обыгрыша с партнером, подач обостряет ситуацию. Это подкупает. Аргентинец берет на себя риски, а не осторожничает.

— Солари вытеснит из состава Бонгонду? Такого Маркиньоса Станкович вряд ли усадит в запас?

— Солари в «Ривере», как правило, действовал справа. Так что его конкурент за место в старте — действительно Бонгонда.

— Маркиньос, отдавший две голевые, провел чуть не лучший матч за красно-белых?

— В принципе бразилец освоился к концу первой части чемпионата. В дерби с «Локо» отдал две голевые на Угальде, потом выполнил два результативных паса в игре с «Пари НН». В общем, обрел себя. Он, как и Солари, не боится рисковать.

Вильмар Барриос, Вендел и&nbsp;Максим Глушенков.«Спартак» или «Зенит»? У Питера чемпионский опыт и трио Барриос — Вендел — Глушенков». Интервью экс-спортдира «Оренбурга»
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Дмитрий Андреев
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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