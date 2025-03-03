Андреев — о Солари: «Нравится, что он рискует, а не осторожничает»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «СЭ» высоко оценил потенциал новичка «Спартака» — полузащитника Пабло Солари.

— Про Солари вы вообще высказывались в восторженных тонах.

— Я его по работе смотрел, еще когда они вместе с Барко выступали за «Ривер Плейт». Мне нравятся футболисты, которые в ситуациях, когда по идее можно сыграть более прагматично, рискуют, обостряют, лезут вперед, постоянно создают сложности защитникам. Вот Солари как раз такой.

— Вы его даже зверюгой назвали.

— Это, наверное, уже журналисты немного приукрасили (смеется). Просто в эпизодах, где можно сохранить мяч, отпасовать назад или поперек, Солари все равно за счет дриблинга, обыгрыша с партнером, подач обостряет ситуацию. Это подкупает. Аргентинец берет на себя риски, а не осторожничает.

— Солари вытеснит из состава Бонгонду? Такого Маркиньоса Станкович вряд ли усадит в запас?

— Солари в «Ривере», как правило, действовал справа. Так что его конкурент за место в старте — действительно Бонгонда.

— Маркиньос, отдавший две голевые, провел чуть не лучший матч за красно-белых?

— В принципе бразилец освоился к концу первой части чемпионата. В дерби с «Локо» отдал две голевые на Угальде, потом выполнил два результативных паса в игре с «Пари НН». В общем, обрел себя. Он, как и Солари, не боится рисковать.