Андреев: «Станкович встроит Солари и Гарсию в состав «Спартака». Оба — классные футболисты»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев понимает, почему главный тренер «Спартака» Деян Станкович не стал включать в стартовый состав команды на матч с «Оренбургом» (2:0) новичков команды — Пабло Солари и Ливая Гарсию.

— Что сейчас испытываете? С одной стороны, поражение осложнило и без того трудное положение «Оренбурга». Но с другой — гости даже в меньшинстве смотрелись весьма достойно.

— Понятно, что на выезде со «Спартаком» играть сложно. Но пацаны, в принципе, хороший футбол показали. И все-таки класс красно-белых в итоге сказался. Так что, пожалуй, результат закономерен. Ну что поделать... Борьба продолжается. Впереди у «Оренбурга» две домашние встречи — с «Ростовом» и «Факелом». Если набрать в них шесть очков, то можно вернуться в игру.

— А сегодня интрига была убита после удаления Сидорова?

— А вы знаете, как это ни парадоксально, но, оставшись в меньшинстве, подопечные Владимира Слишковича заиграли даже лучше. И мяч контролировали, и атаки проводили, и старались прессинговать высоко. «Спартаку» стало сложнее после удаления Сидорова.

— Поняли, почему Деян Станкович оставил в запасе двух новичков — Ливая Гарсию и Пабло Солари?

— Логика здесь есть. Концовку первой части сезона «Спартак» провел здорово, одержал шесть побед подряд. Команда раскатилась, сформировался костяк. От добра добра не ищут. Станкович решил выставить уже проверенный состав. Чтобы встроить новичков, требуется определенное время. Сегодня Солари и Гарсия получили по 20 минут. Аргентинец себя уже показал, забил. Думаю, органично их встроят в систему. Ведь оба — классные футболисты.