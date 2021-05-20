Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» подвел краткий итог выступлений «Спартака» в РПЛ-2020/21.

— У меня двоякое восприятие результатов «Спартака». Попадание в Лигу чемпионов — это достойно. Но, на мой взгляд, по составу красно-белые абсолютно ни в чем не уступают «Зениту». Это единственный клуб, который объективно мог составить сине-бело-голубым конкуренцию в борьбе за золото. Но — не получилось. У команды регулярно чувствовались нестабильность и перепады в игре, и отсюда потеря «золотых» очков. Поэтому полного удовлетворения в самом «Спартаке» нет. Речь именно про качество футбола, а не про занятую строчку в таблице.

«Спартак» занял второе место в чемпионате России по итогам сезона-2020/21, уступив «Зениту» 8 очков.

(Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Газзаева можно прочитать здесь