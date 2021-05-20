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Цорн назвал футболистов, на которых «Спартак» может больше всего заработать

13:37
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» назвал тройку футболистов, за которых «Спартак» может выручить максимальные суммы, если решит продать их в ближайшее время.

«Если учитывать возраст, статистику, стиль игры, думаю, получится такая тройка: Ларссон, Айртон и Крал. За этих ребят можно требовать очень серьезные суммы, и спрос на них в Европе есть. Каждый, если уйдет, принесет клубу больше, чем тот за них заплатил», — сказал Цорн.

«Спартак» подписал бразильца Айртона зимой 2019 года, заплатив за него около 7 млн евро. По данным портала transfermarkt, стоимость 23-летнего игрока составляет 6 млн евро. Джордан Ларссон и Алекс Крал обошлись красно-белым летом 2019-го в 4 и 12 млн евро соответственно. Transfermarkt оценивает 23-летнего шведа в 11 млн, а его ровесника из Чехии — в 9 млн евро.

Полное интервью Томаса Цорна читайте здесь

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