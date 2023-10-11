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Сегодня, 13:53

«Спартак» заверил КДК РФС, что инцидент с бол-боем больше не повторится

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, как «Спартак» защищал интересы клуба в эпизоде с бол-боем, который толкнул защитника ЦСКА Милана Гайича во время матча 11-го тура чемпионата России (2:2).

«Спартак» говорил о том, что с лицами, подающими мячи, всегда проводятся инструктажи перед матчем. Например, у них есть требование немедленно подавать мячи, не контактировать с футболистами. С этим лицом была проведена беседа. «Спартак» заверил, что таких инцидентов не было ранее и они не повторятся», — сказал Григорьянц.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч за инцидент с лицом, подающим мячи.

Сербский футболист вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал бол-боя, который протянул ему мяч. После этого бол-бой толкнул его в плечо, из-за чего футболист едва не упал.

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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КДК РФС оштрафовал «Спартак» за эпизод с бол-боем и защитником ЦСКА Гайичем

КДК РФС оштрафовал «Спартак и ЦСКА за оскорбительные скандирования
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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