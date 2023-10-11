«Спартак» заверил КДК РФС, что инцидент с бол-боем больше не повторится

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, как «Спартак» защищал интересы клуба в эпизоде с бол-боем, который толкнул защитника ЦСКА Милана Гайича во время матча 11-го тура чемпионата России (2:2).

«Спартак» говорил о том, что с лицами, подающими мячи, всегда проводятся инструктажи перед матчем. Например, у них есть требование немедленно подавать мячи, не контактировать с футболистами. С этим лицом была проведена беседа. «Спартак» заверил, что таких инцидентов не было ранее и они не повторятся», — сказал Григорьянц.

Ранее КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч за инцидент с лицом, подающим мячи.

Сербский футболист вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал бол-боя, который протянул ему мяч. После этого бол-бой толкнул его в плечо, из-за чего футболист едва не упал.