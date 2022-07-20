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В начале сентября должен пройти ответный ретро-матч «Спартака» и «Зенита»

Иван Шитик
Корреспондент
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В сентябре 2022 года должен состояться ответный ретро-матч ветеранов «Спартака» и «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

Предварительная дата проведения матча — 2 сентября. Вероятно, встреча войдет в план мероприятий перед матчем основных составов «Спартака» и «Зенита», который намечен на 8-й тур чемпионата страны сезона-2022/2023 и должен пройти 4 сентября.

В то же время матч ветеранов «Спартака» и «Ротора», который состоится в память о Георгии Ярцеве (тренер в разные годы возглавлял обе команды) будет перенесен на октябрь и состоится в Волгограде. Первоначально он планировался на конец августа.

Напомним, первый ретро-матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 8 июля в Санкт-Петербурге и закончился победой хозяев со счетом 2:0.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-nachale-sentyabrya-sostoitsya-otvetny-j-retro-match-spartaka-i-zenita/
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