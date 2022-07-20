В начале сентября должен пройти ответный ретро-матч «Спартака» и «Зенита»

В сентябре 2022 года должен состояться ответный ретро-матч ветеранов «Спартака» и «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

Предварительная дата проведения матча — 2 сентября. Вероятно, встреча войдет в план мероприятий перед матчем основных составов «Спартака» и «Зенита», который намечен на 8-й тур чемпионата страны сезона-2022/2023 и должен пройти 4 сентября.

В то же время матч ветеранов «Спартака» и «Ротора», который состоится в память о Георгии Ярцеве (тренер в разные годы возглавлял обе команды) будет перенесен на октябрь и состоится в Волгограде. Первоначально он планировался на конец августа.

Напомним, первый ретро-матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 8 июля в Санкт-Петербурге и закончился победой хозяев со счетом 2:0.