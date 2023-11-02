В «Сассуоло» заявили, что находятся в хороших отношениях со «Спартаком»: «Это топ-клуб»

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, сможет ли «Спартак» приобрести игрока клуба в зимнее трансферное окно.

— Если зимой Спартак захочет приобрести игрока, это возможно?

— На данный момент у нас нет игроков, которые хотят уйти, все сконцентрированы на игре в серии а. Тем более до открытия трансферного окна еще два месяца.

— Вы лично разговаривали с кем-то из представителей «Спартака»?

— Скажу так: «Спартак» — это топ-клуб. У нас хорошие отношения со всеми топ-клубами мира.

Также Росси объяснил, почему летом 2023-го защитник Рожерио не перешел в «Спартак».