Трех игроков молодежной команды ЦСКА дисквалифицировали на два матча

КДК дисквалифицировал футболистов молодежной команды ЦСКА Дениса Першина, Максима Сидельникова и Ярослава Арбузова на два матча по итогам матча 15-го тура Молодежной футбольной лиги против «Спартака».

«Игроки Денис Першин, Максим Сидельников, Ярослав Арбузов получили 500 рублей штрафа судом за административные правонарушения. КДК РФС дисквалифицировал игроков на два матча», — заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 27 октября и завершился победой ЦСКА (2:1) После матча игроки «армейцев» вместе с болельщиками команды скандировали речевки с ненормативной лексикой.