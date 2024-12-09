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Алаев — о скандале в «Крыльях Советов»: «Впечатление, что кто-то доводит до губернатора Федорищева некорректную информацию»

Даниил Аршавский
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о коррупционном скандале в «Крыльях Советов» и действиях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в связи с этой ситуацией.

26 ноября глава Самарской области заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным коррупционерам в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря политик передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе, а также отправил в РПЛ письмо с просьбой разобраться в ситуации.

«Когда отвечали губернатору в первый раз, говорили, что у лиги есть определенные компетенции. Сейчас я вижу, что вокруг губернатора, возможно, люди, которые в футболе разбираются неглубоко. Исходя из этого, получается ситуация, что к РПЛ обращены вопросы по мальчику из академии, по судейским разбирательствам, которые давно закрыты — одни судьи отстранены, другие возвращены. Складывается впечатление, что всей этой ситуацией вокруг губернатора кто-то пользуется и доводит некорректную информацию. История крайне сложная и болезненная. Ее надо довести до конца», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева опросили в МВД по Самарской области после слов Федорищева о коррупции в российском футболе.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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