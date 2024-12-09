Алаев — о скандале в «Крыльях Советов»: «Впечатление, что кто-то доводит до губернатора Федорищева некорректную информацию»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о коррупционном скандале в «Крыльях Советов» и действиях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в связи с этой ситуацией.

26 ноября глава Самарской области заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным коррупционерам в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря политик передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе, а также отправил в РПЛ письмо с просьбой разобраться в ситуации.

«Когда отвечали губернатору в первый раз, говорили, что у лиги есть определенные компетенции. Сейчас я вижу, что вокруг губернатора, возможно, люди, которые в футболе разбираются неглубоко. Исходя из этого, получается ситуация, что к РПЛ обращены вопросы по мальчику из академии, по судейским разбирательствам, которые давно закрыты — одни судьи отстранены, другие возвращены. Складывается впечатление, что всей этой ситуацией вокруг губернатора кто-то пользуется и доводит некорректную информацию. История крайне сложная и болезненная. Ее надо довести до конца», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева опросили в МВД по Самарской области после слов Федорищева о коррупции в российском футболе.