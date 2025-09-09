КДК рассмотрит удаление Кордобы в четверг, 11 сентября

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня ближайшего заседания комитета.

«Общее заседание КДК пройдет в четверг, 11 сентября. Оно пройдет по ВКС, в том числе рассмотрим вопрос удаления Кордобы и заявление «Краснодара» об отмене красной карточки. Кордоба сейчас находится в расположении своей сборной. Если удастся подключиться по ВКС, он это сделает. В ином случае у нас есть его объяснение», — сказал Григорьянц «СЭ».

32-летний колумбиец был удален на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) за агрессивное поведение.

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй позиции.