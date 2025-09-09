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Судейство

КДК рассмотрит удаление Кордобы в четверг, 11 сентября

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня ближайшего заседания комитета.

«Общее заседание КДК пройдет в четверг, 11 сентября. Оно пройдет по ВКС, в том числе рассмотрим вопрос удаления Кордобы и заявление «Краснодара» об отмене красной карточки. Кордоба сейчас находится в расположении своей сборной. Если удастся подключиться по ВКС, он это сделает. В ином случае у нас есть его объяснение», — сказал Григорьянц «СЭ».

32-летний колумбиец был удален на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) за агрессивное поведение.

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй позиции.

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Джон Кордоба
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
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10
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11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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