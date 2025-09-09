Болгарский защитник Ценов присоединился к «Оренбургу»

Защитник Эмиль Ценов перешел из болгарского «ЦСКА-1948» в «Оренбург», сообщает пресс-служба российского клуба.

Срок соглашения с 23-летним футболистом не уточняется.

В сезоне-2025/26 Ценов провел 7 матчей за «ЦСКА 1948» и отметился 1 голом. Ранее защитник также играл за «Ловеч» и «Минер».

Ценов выступал за сборные команды Болгарии разного возраста и неоднократно выводил молодежную сборную с капитанской повязкой.