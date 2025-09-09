Болгарский защитник Ценов присоединился к «Оренбургу»
Защитник Эмиль Ценов перешел из болгарского «ЦСКА-1948» в «Оренбург», сообщает пресс-служба российского клуба.
Срок соглашения с 23-летним футболистом не уточняется.
В сезоне-2025/26 Ценов провел 7 матчей за «ЦСКА 1948» и отметился 1 голом. Ранее защитник также играл за «Ловеч» и «Минер».
Ценов выступал за сборные команды Болгарии разного возраста и неоднократно выводил молодежную сборную с капитанской повязкой.
Источник: https://t.me/fcorenburg/10010
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|3
|0
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|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
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|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
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|9
|2
|4
|3
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|10
|
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
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|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
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|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
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|Рубин – Динамо
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Зенит
|6
|
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Динамо Мх
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|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
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|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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