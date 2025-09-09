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9 сентября 2025, 14:10

Агент нападающего ЦСКА Глебова подтвердил интерес европейских клубов

Константин Белов
Корреспондент

Агент нападающего ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к 19-летнему игроку.

«Не удивлен, что Кириллом интересуются большие европейские клубы. Конкретные названия команд не буду называть, но звонки мне поступали. Большие клубы, которые выступают в еврокубках, проявляют интерес к Глебову. Они узнавали про финансовые параметры возможной сделки, про характер игрока и знание языков. Кирилл — яркий футболист, проведший хороший и результативный отрезок на старте сезона. Многие европейские клубы используют продвинутую статистику, у них есть доступ к базам с фитнес-данными. Думаю, что они были впечатлены показателями Кирилла. По моим данным, он входит в топ-10 самых быстрых игроков Европы до 20 лет, а скорость очень ценится в футболе. Поэтому я не удивлен появлением этих новостей, но замечу, что Кирилл полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА», — сказал Хархаров «СЭ».

Глебов в этом сезоне провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее Caught Offside сообщал, что за Глебовым следят «Арсенал», «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Брайтон» из АПЛ, «Лейпциг» и «Айнтрахт» из бундеслиги, «Интер», «Аталанта» и «Болонья» из серии А.

Александер Джику, Жерсон, Педро и&nbsp;Антон Миранчук.«Спартак» берет защитников, Жерсон и Педро интересны клубам Саудовской Аравии. Таблица трансферов РПЛ

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