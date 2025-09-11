КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча, один из них — условно. «Краснодару» отказали в отмене удаления форварда

КДК РФС вынес решение по наказанию форварда «Краснодара» Джона Кордобы за удаление в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

Колумбиец получил красную карточку на 57-й минуте матча в Москве: главный судья Рафаэль Шафеев удалил футболиста за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Пытаясь ударить по мячу, форвард задел ногой руку соперника и столкнулся с ним.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Кордобу на два матча, один из которых — условно. Для нападающего установлен испытательный срок на три месяца с момента принятия решения. Также КДК отказал «Краснодару» в удовлетворении заявления об отмене удаление форварда.

Вдобавок краснодарский клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение в матче с ЦСКА — пять предупреждений и одно удаление в игре, сообщает сайт РФС.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоялся в Москве 31 августа и закончился вничью — 1:1. После игры Кордоба выразил недовольство решением арбитра показать ему красную карточку и намекнул, что может покинуть РПЛ из-за такого судейства.

«Краснодар» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй строчке.