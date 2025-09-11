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«Краснодар» не может оспорить решение КДК о дисквалификации Кордобы

Артем Бухаев
Корреспондент
Джорн Кордоба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель КДК Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, может ли «Краснодар» оспорить двухматчевую дисквалификацию нападающего Джона Кордобы. 11 сентября РФС сообщил о таком решении дисциплинарного комитета в отношении колумбийца после его удаления в игре 7-го тура РПЛ с ЦСКА в Москве.

«Краснодар» не может подать апелляцию. Дисквалификация до двух матчей не подлежит обжалованию», — сказал Григорьянц «СЭ».

Матч 7-го тура ЦСКА — «Краснодар» (1:1) состоялся 31 августа. Кордоба был удален за агрессивную игру против защитника армейцев Мойзеса на 57-й минуте.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Кордобу за агрессивное поведение на два матча, один из них условно с испытательным сроком три месяца. Вместе с тем комитет отклонил заявление «быков» об отмене красной карточки форварда.

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Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
Артур Григорьянц
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КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча, один из них — условно. «Краснодару» отказали в отмене удаления форварда

Источник: ЦСКА готов заплатить за форварда «Сент-Этьена» Стассина 37 миллионов евро
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