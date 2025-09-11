Пивоваров — об ужесточении лимита: «Хорошо то, что озвучивается плавное изменение, а не резкое»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал предложение ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

— Лимит на легионеров? Много раз отвечал на этот вопрос. Решение по лимиту находится в компетенции клубов. Заявление руководителя Министерства спорта РФ мы слышим. Хорошо, что озвучивается плавное изменение, а не резкое. Если вы посмотрите на нашу летнюю трансферную кампанию, мы этот сигнал слышим. Ориентируемся на российских игроков. Последние годы также активно развиваем академию, систему школ, воспитанников.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.