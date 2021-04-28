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«Ростов» победил «Рубин» в матче молодежных команд

15:03

В рамках 23-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Рубин» принимал «Ростов». Дончане одержали победу со счетом 2:0.

В параллельных матчах «Химки» разгромили в гостях «Тамбов» (6:0), «Локомотив» дома обыграл «Ахмат» (2:1), «Сочи» в гостях проиграл «Строгино» (1:2).

Молодежные команды

23-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 0:2 (0:1)

Голы: Турищев, 24 (0:1). Топурия, 89 (0:2).

Судья: Фалов (Москва).

28 апреля. Казань. Стадион «Рубин».

«Тамбов — мол.» (Тамбов) — «Химки — мол.» (Химки) — 0:6 (0:3)

Голы: Польщиков, 21 (0:1). Польщиков, 34 (0:2). Предеус, 36 (0:3). Кетов, 59 (0:4). Каравайцев, 64 (0:5). Климов, 86 (0:6).

Судья: Миленханов (Новосибирск).

28 апреля. Тамбов. Стадион СТЦ «Тамбов».

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 2:1 (1:0)

Голы: Грицак, 45 (1:0). Альсултанов, 58 (1:1). Касимов, 86 (2:1).

Судья: Антошко (Владивосток).

28 апреля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

«Строгино — мол.» (Москва) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 2:1 (2:0)

Голы: Сухов, 7 (1:0). Сухов, 16 (2:0). Суринович, 57 (2:1).

Судья: Прокопов (Ярославль).

28 апреля. Москва. Стадион «Янтарь».

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