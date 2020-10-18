Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в беседе с «СЭ» подвел итог матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0).

— Сегодня получилась настоящая битва, — сказал Худяков. — Как принято говорить, валидольная игра. Все прекрасно понимали, что разыгрывалось шесть очков. Матч прямых конкурентов по таблице. Благодарен ребятам, что они терпели и проявили бойцовский характер. Такая победа дорогого стоит.

Конечно, настоящий герой матча Сергей Рыжиков, отразившийся пенальти, и вообще выдавший фантастический матч. Несколько его спасений стали ключевыми в сегодняшней игре.

Хочется поздравить Германа Онугху, который проводил свой первый матч в премьер-лиге в стартовом составе. Дело не только в том красивом голе, который он забил, но и в целом в его полезной командной игре. Выиграл много единоборств, работал на команду.

Вовремя сделали грамотные замены, которые тоже помогли добиться такого результата. Здесь надо отметить наш тренерский штаб во главе с Сергеем Первушиным. Но самое главное, повторю, это командный успех. Каждый выложился без остатка. Благодаря этому и одержали сегодня победу.